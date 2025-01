Mesecima je Dženet osećala da je stalno dehidrirana i da joj je muka. Postajalo joj je sve teže da se kreće, pa je prešla na štake. Na koži su joj se otvarale rane koje su bile nepodnošljivo bolne. Lekari nisu imali predstavu šta joj se to dešava.

Jedina osoba koja je imala odgovor na pitanje šta to muči Dženet bio je njen muž Ričard, jer on je skovao monstruozni plan da svoju ženu ubije uz pomoć njenog voljenog ajlajnera. Ovim slučajem se bavila i popularna emisija "True Crime Conversations", a evo šta se zapravo dogodilo:

Rasel Burket, prijatelj ovog bračnog para, za Los Angeles Times izjavio je da "Ričard mrzi to što mu je žena tako popularna".

Brak im je izvesno vreme bio na klimavim nogama i Džen je uskoro uplovila u aferu sa jednim oženjenim kolegom . Budući da je to malo mesto, glasine su se brzo širile.

- Najviše od svega želela je da upravo ona bude ta koja će sinu uručiti diplomu, a nije joj se to ostvarilo - rekla je njena bivša koleginica Linda Kroner.

Krajem januara 1988. godine su Dženet i Erik otišli na izglet da posmatraju kitove. Ričard je u to vreme već neko vreme u njen ajlajner dodavao selen. Kada je shvatio da posledice nisu tako brze kao što on želi, rešio je da proba da joj uz to dodaje cijanid u jutarnju kafu. Zbog tog dodatka, Dženet se onesvestila na parkingu pre nego što su ona i Erik krenuli na izlet. Ričard i Erik pozvali su hitnu pomoć, ali nije joj bilo spasa. Umrla je.