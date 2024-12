Na Reditu je rekla: „ Udata sam mesec dana i moj muž ima aferu sa mojom sestrom . Bila sam u šoku otkako sam saznala. On je imao aferu sa mojom sestrom i pre nego što smo se verili u novembru. Moja sestra je trudna 8 meseci. Njen muž je bio taj koji je otkrio aferu i razvodi se od nje", napisala je ova devojka u šokantnoj ispovesti .

Nakon što se suočila, njena sestra je otkrila da nema pojma ko je otac - jer bi to mogao biti njen muž ili njeni ljubavnici. Sa druge strane, nakon što je uhvaćena u varanju, njen muž sada želi da popravi njihov brak i ide na savetovanje za parove ali ona je bila nepokolebljiva u tome da želi da ode. Rekla je da radi u advokaturi pa će lako naći advokata da je izvuče iz braka što je pre moguće.

„Nikada više neću razgovarati sa svojom sestrom ma koliko me molila da joj oprostim i neću ostati u braku sa svojim mužem ma koliko me on molio da ostanem, nastavila je.