- Na kraju sam podigao pogled i rekao: "Mališa, tata je zauzet. Idi igraj se sa bratom ." On je izašao iz sobe i otišao da se tiho igra. Nastavio sam da gledam Fejsbuk - dodao je on.

- Lice mu se ozarilo, rekao je: "Super", pa očistio pod da sednem kraj njega. Igrali smo se ceo dan, a telefon je ostao u fioci. To je bilo pre mesec dana. Dao sam sebi preko potrebanu pauzu. I to je bio najbolji mesec sa mojim momcima. Ne mogu više da objavljujem svaki dan. Ponekad ću propustiti nedelju dana. Ne smeta mi. Decu nije briga za svet. Sve do čega im je stalo je da si ti tu sa njima - zaključio je on.