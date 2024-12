Nedovoljno sna može da dovede do brojnih zdravstvenih problema. Neispavanost koja dugo traje posebno ugrožava kardiovaskularni sistem . Savete o tome kako dostići bolji kvalitet sna za RTS daje prof. dr Vladimir Diligenski , neuropsihijatar i psihoterapeut.

"Imao je i parapsihološke fenomene. On je predviđao tačno šta će da bude, imao veliku intuiciju...", kaže prof. Diligenski, ali ističe da smo u zabludi "ako se tešimo time da je Tesla spavao četiri sata i da je i nama toliko dovoljno".

Neki se noću lišavaju sna, a danju to nadoknađuju povremenim dremanjem i tako "plivaju", ali sve to, ako duže traje, može da bude uzrok ozbiljnih srčanih tegoba. Oko 150 ljudi dnevno u Srbiji premine od kardiovaskularnih bolesti. Drugi smo po broju obolelih od te vrste bolesti u Evropi.

Svako treba da spava onoliko koliko ima potrebe za snom , navodi prof. Diligenski: "Postoje ljudi sove i ljudi ševe. Sovama odgovara da ne spavaju noću. On ako legne u tri ujutru, a mora da uspane u pola sedam, ili šest, tu nema spavanja. Onda pokušava da nadoknađuje poslepodne s nekim spavanjem ili da drema. Sve je to korisno, ali nikad nije sasvim dovoljno".

"Ako se pacijent žali da ne može da zaspi, mi znamo da je to anksioznost najčešće. Ili su to problemi na poslu, ili kod kuće, svađa sa supružnikom... Otkrije se tačno o čemu se tačno radi i leči se i psihoterapijom, ako je u pitanju neka konfliktna situacija, i lekovima. Napravljena je ta zed grupa lekova za spavanje, koja vas drži četiri, pet sati minimalno. Taman toliko da možete da spavate do ujutru rano i da se probudite, američki sistem, da bi ljude vratili na posao", rekao je gost RTS-a i dodao da 50 odsto Amerikanaca ne spava, ali da ima i dosta novih lekova za razne sindrome koji su povezani sa nesanicom.