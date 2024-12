Svi znamo da i psi i mačke imaju bolji sluh od ljudi. Najveće razlike u sluhu između pasa i ljudi javljaju se na visokim frekvencijama - ljudi mogu da čuju zvukove do 20.000 Hz, psi čuju zvukove sa mnogo većom frekvencijom od 47.000-65.000 Hz, što je individualna osobina svakog psa.

Podržite svog ljubimca u takvom trenutku, lezite pored njega, zagrlite ga. Uradite to bez nepotrebnih, uzvišenih emocija koje ukazuju na to da treba da se plaši. Ne reagujte na vatromet, ne idite do prozora ili ne gledajte u svog psa nervozno. Ponašajte se smireno, tako ćete reći psu da nema čega da se plaši i da se ništa neobično ne dešava, biće mu mnogo lakše da preživi teške sate.