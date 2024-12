"Vrlo važno, od momenta izbijanja požara do spasenja imate samo 5 do 7 sekundi. Dim je brži od vas...

Doček Nove godine mnogima je nezamisliv bez vatrometa, petardi, prskalica i lampica okačenih na jelkama ili po prozorima i zavesama. A to je korak do tragedije.

- Naša preporuka je da se pirotehnika uopšte ne koristi. Njome bi trebalo da rukuju samo obučeni i ovlašćeni za to, bilo da su to firme ili pojedinci. Danas svako sebi daje za pravo da kupi vatromet, nesvestan da sekund nepažnje može da dovede do toga da on može da ode u stranu, nekome upadne kroz prozor u stan, padne na automobil i da nastane prava tragedija - kaže Miković i naglašava da ljudi pirotehniku ne koriste po uputstvima.