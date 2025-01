- Nikad u kući nismo pričali o baki, to je bila zabranjena tema i misterija. Jedino što sam znala bilo je da je umrla tog datuma i ništa više. Nisam to razumela, a majka je kategorički odbijala da išta kaže o njoj. Nakon što je mama umrla, počela je da me kopka ta porodična tajna, pa sam krenula da istražujem. Prekopavala sam stare arhive i tako sam naišla na požuteli stari čanak iz lokalnih novina o tragediji koja se dogodila i ubrzo sam shvatila da pišu o mojoj baki Meri - sa suzama u očima je ispričala Karen.