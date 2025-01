" Sedam godina kasnije dobila sam ponudu za posao recepcionerke hotelu u Hurgadi u Egiptu. Uslovi su bili toliko dobri da je čak i moja majka, koja se protivila mom razmišljanju da napustim Rusiju, rekla - Idi! Odmah sam bila upozorena na opasnosti. Rekli su mi da budem pažljiva,. U hotelu su bila dva menadžera poznata po romansama sa turistima. Ipak, očigledno "nisam bila dovoljno pažljiva", jer je jedan od njih godinu dana kasnije postao moj muž. On je počeo da obraća dosta pažnje na mene. Slao mi je poklone, cveće, kupovao hranu, insistirao da mu pošaljem poruku kad se vratim s posla u stan, iako me je on vozio bukvalno 5 metara od ulaznih vrata. U početku me fizički uopšte nije privlačio. Nisam razmišljala o vezi s njim, čak sam ga upoznala s jednom prijateljicom iz Moskve, misleći kako bi oni bili super par. Bio je dobar, pristojan, imao je sjajan smisao za humor. U početku smo bili samo prijatelji, ali sam primetila da on gaji druga osećanja. Išli smo u duge šetnje, putovali zajedno u Kairo. A onda smo, eto, odlučili da se venčamo! Eto, moj san se ostvario - živim u toploj klimi pored mora, a kroz prozor vidim peščanu planinu!", ispričala je Elena.

"Moj muž je nastavio da radi u hotelu koji nas je spojio, a ja sam živela kao kraljica, mada nikad nisam razumela zašto. Osoblje je čistilo moju sobu, jeli smo u restoranu, naša prva ćerka uživala je na plaži. Danima sam s kolicima izlazila na plažu, sedela kraj njih, čitala ili gledala u more. I u jednom trenutku bila sam umorna od tolikog odmora! Kad sam drugi put zatrudnela, još uvek smo živeli u hotelu. Onda je moj muž odlučio da promeni posao i preselili smo se u stan, gde sam morala da radim svašta - čistim, kuvam i brinem o ćerki i novorođenom sinu. Nisam baš umela da kuvam, ćerka Džanet je tada imala tri godine i bila je ljubomorna na brata Adama, koji je sa druge strane imao užasne grčeve i zbog kojeg noćima nismo spavali. Bila sam spremna da ostavim sve i pobegnem nazad u Moskvu. Možda bih to i uradila da je Adam imao ruske papire i da smo mogli da odemo svi zajedno. Moja majka se razbolela, a nakon toga je moj sin dobio rusko državljanstvo i svi smo ponovo bili zajedno prihvatamo jedno drugo sa svim vrlinama i manama. Moj muž je, kao prvo i najvažnije, brižan otac koji je spreman sve da uradi za svoju decu, ali i za druge ljude. Moj muž želi da zna sve - ko je šta jeo danas, koje dete je kad išlo u toalet i da li je sve u redu. Seća se svega što ima veze s decom, zna kad treba da prime vakcine, koju veličinu odeće nose, sve im kupuje sam. Kada je Adam jednom bio u bolnici, nije se odmaao od njega. Tešio ga je kada je primao injekcije, kupao ga, sve je on radio. Mislim da čak ni ja ne brinem za decu koliko on brine! Nedavno smo išli u prodavnicu odeće. On je uzeo decu i mene pustio da sama u miru prošetam i pronađem nešto za sebe. Birala sam 40 minuta i otišla u kabinu da probam, pa sam ga pozvala da pogleda. Umesto odgovora kako mi stoji, poslao je ćerku da mi donese neku odeću koju je on izabrao. Ona mi je stvarno stajala savršeno! "Imaš pantalone koje sjajno idu uz ovo, a ja ću ti uzeto jedan novi šal kasnije", rekao je. On je savršeni stilista!", oduševljeno govori Elena.