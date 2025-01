Stiven Stjaner je pobegao iz zarobljeništva sa 14 godina, noseći na leđima petogodišnje dete.

Stivena Stajnera je ceo svet upoznao dva puta. Prvi put kada se kao sedmogodišnji dečak pojavio na posteru nestalih osoba, nakon što je nestao na putu kući iz škole.

Drugi put, sa 14 godina, tek je pobegao iz sedmogodišnjeg zarobljeništva, noseći sa sobom petogodišnjeg dečaka, drugu žrtvu njegovog otmičara.

Otmica Stivena Stajnera: Kako je počela tragedija?

Stiven je otet 4. decembra 1972. godine u Mercedu, Kalifornija, samo nekoliko blokova od svoje kuće. Njegov otmičar, Kenet Parnel, pretvarao se da prikuplja donacije za crkvu i insistirao na tome da odveze Stivena do njegove kuće.

Međutim, Parnel je odveo Stivena u svoj dom. Tokom nekoliko dana, Parnel je lažno tvrdio da je stekao pravo nad Stivenom na sudu. Tokom zarobljeništva, Parnel je zlostavljao Stivena, fizički, mentalno i seksualno, i držao ga pod kontrolom nazivajući ga Denis i predstavljajući sebe kao njegovog oca. Stiven je išao u školu, iako povremeno, gde ga je sve okruženje poznavalo pod tim imenom.

Beg i spasavanje: Kako je Stiven pobegao iz zarobljeništva?

U februaru 1980. godine, Parnel je oteo još jedno dete, petogodišnjeg Timotija Vajta. Šesnaest dana kasnije, Stiven je pobegao sa Timijem, peške prešli 65 kilometara do policijske stanice u Ukiahu, oko 320 kilometara od Merceda. Stiven je kasnije izjavio:

"Nisam mogao da dozvolim Timiju da pati. Bio je to moj trenutak da uradim nešto ili da umrem.“

Stivenov povratak: Mediji i porodica u fokusu

Nakon što je pobegao, Stiven je postao medijska senzacija. Njegovo okupljanje sa porodicom desilo se pred kamerama, što je uključivalo njegovu majku Kej i oca Delberta, kao i izveštaje o njegovom životu nakon otmice.

Po povratku, Stiven je davao brojne intervjue, a sam slučaj postao je temelj za miniseriju I "Know My First Name Is Steven" (1989). Međutim, tragična sudbina Stivena završila je 1989. godine, kada je poginuo u saobraćajnoj nesreći, što je ponovo iznelo njegovu porodicu u javnost.

Kako je dokumentarac Captive Audience ispričao priču?

Captive Audience, dokumentarac koji se bavi pričom Stevena Staynera, istražuje ne samo njegovu otmicu, već i reakcije porodice, medija, i događaje koji su usledili. Hulu je označio seriju kao "priču o tome kako priča dobija oblik."

Stivenova ćerka Ešli Stajner, sada 38-godišnjakinja, u dokumentarcu deli svoja iskustva i pogled na način na koji su njihovu porodicu prikazivali mediji.

Prva uloga medija i zabluda o Stivenovoj porodici

Ešli Stajner diskutuje o nepreciznostima u prikazu Stivenove životne priče u miniseriji I Know My First Name Is Steven, uključujući pogrešne informacije o njegovom upoznavanju sa suprugom Džodi Edmonton.

"Zvuči romantično, ali istina je da su se upoznali u mesari gde je Stiven radio“, objašnjava Ešli u Captive Audience.

Porodica Stajner: Tragedija i misterije

Nakon što je Stiven poginuo, medijska pažnja nije prestajala. Deset godina nakon njegove smrti, priča porodice Stajner ponovo je postala medijski hit kada je Stivenov stariji brat, Keri Stajner, osuđen za četiri ubistva.

Keri, koji je bio 11 godina stariji od Stivena, postao je osuđeni serijski ubica, što je izazvalo dodatnu pažnju. Šta je izazvalo njegovu zlu sudbinu? Da li je bio motivisan ljubomorom prema Stevenovoj pažnji koju su mu posvetili mediji?

