„Imala sam hitnu trahostomiju i bila sam priključena na respirator da bih ostala živa. Mesecima sam bila u centru za opekotine i dolazila sam i izlazila iz bolnice na rekonstruktivne operacije sve do svoje 20. godine. Imala sam više operacija nego što mogu da izbrojim (oko 30) , od kojih je većina bila presađivanje kože...“, otkrila je Danet, koja je, iako je preživela eksploziju, teško nastavila sa životom zbog svojih značajnih ožiljaka.

„Trebalo mi je tri godine takmičenja da pobedim na izboru za Mrs. Colorado, ali zapravo je to bio životni vek namernog unutrašnjeg isceljenja i samoprihvatanja koji me doveo do toga. Morala sam da nađem hrabrosti da prigrlim svoje brojne ožiljke kao nešto moćno, a ne nešto što je povezano sa sramom, što mi je ovaj svet često učio kroz buljenje, podrugljive komentare i ogromnu količinu odbijanja“, ispričala je Danet.