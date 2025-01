Pitanja o biološkim roditeljima

"Uvek smo se pitali, mislim da smo to oboje činili, ko su naši biološki roditelji. Da li su oni tu? Hoćemo li ikada saznati ko su?“ rekla je Krikmar.

"Problem u Njujorku je što su svi dokumenti o usvajanju iz 70-ih godina bili zapečaćeni,“ objasnila je, ali to je nije sprečilo da nastavi potragu.

Prva velika vest iz 23andMe

Biološka majka još uvek u potrazi

"Dva dana pre toga, muž i ja smo gledali film o devojci koja nalazi svoju biološku majku. Nakon filma, muž me pitao da li mislim da će me ikada naći. Potpisala sam papire i nisam smela da je tražim," ispričala je Bendek.

Poruka koja menja sve

"Izgledala je tačno kao ja. Rekla sam, o moj Bože, ona izgleda baš kao ja, a moj muž je rekao da je to zastrašujuće,“ ispričala je Bendek.

„Rekla sam: O, Bože. On je pitao šta? A ja sam rekla: Mislim da me je pronašla. On je pitao ko, a ja sam rekla: Moja ćerka,“ ispričala je Krikmar.