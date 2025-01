Kada govorimo o stilizovanju kose, uz fen, pegla za kosu je nezamenjiv proizvod koji se nalazi u gotovo svakom kozmetičkom ormariću, ali jeste li znali da ovaj aparat ima rok trajanja?

Stilizovanje kose kod kuće postalo je neuporedivo lakše i pristupačnije od trenutka kada su pegle za kosu postale uobičajena stvar u domaćinstvima. Pošto postoje one izuzetno kvalitetne, ali i one koje to nisu, prilikom kupovine aparata potrebno je razmisliti o tome šta nam je zaista potrebno.

Ako planiramo da kosu svakodnevno ili vrlo često peglamo, bez obzira koliko aparat bio skup, važno je investirati u kvalitetan model koji će maksimalno očuvati kosu.

Međutim, bez obzira koju peglu imate, svaka pegla ima svoj rok trajanja, a ovo je činjenica koja se često zanemaruje, pa mnogi veruju da je pegla ispravna sve dok ne prestane da radi, tj. dok se ne pokvari. Kao što smo sigurno barem jednom primetili da fen za kosu proizvodi specifičan miris, slične znakove može pokazivati i pegla za kosu.

Postoje tri znaka koji ukazuju na to da je vašoj pegli za kosu polako došao kraj. Naime, ako primetite da su ploče pegle izgrebane, to znači da ih je potrebno zameniti (ako je moguće i isplativo) ili da je vreme da nabavite novi uređaj. Ako nastavite da koristite ovakvu peglu, prilikom peglanja će vam čupati kosu i oštetiti je, a to sigurno nije nešto što želite.

Drugi znak koji ne smete ignorisati je pojava tzv. svetlucanja ili svetla na pegle. Ovaj fenomen pokazuje da ploče više nisu snažne niti funkcionalne kao ranije, te nastavak korišćenja ove pegle neće imati efekta – puno ćete prolaziti po kosi u pokušaju da je ispravite, a rezultat neće biti vidljiv.

Kako znati da je pegli za kosu istekao rok trajanja?

Poslednji znak na koji morate obratiti pažnju je efikasnost vaše pegle za kosu u odnosu na to kako je bila kada ste je prvi put koristili. Ako primetite da vam je potrebno više vremena da postignete željeni rezultat ili da vam se kosa zapetljava, to su znaci da je vreme da zamenite peglu. Ovo je deo koji se često zanemaruje jer jednostavno ne obraćamo pažnju na to, ali zapravo je to najefikasniji pokazatelj u kakvom stanju se nalazi vaša pegla. Ako ste primetili bilo koju od ovih karakteristika, nemojte ih ignorisati, već odnesite peglu na servis ili kupite novu kako ne biste nepotrebno oštetili kosu.

