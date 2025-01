Mnogi bi ljudi bili ljuti da im popodnevni san remeti njihov novi pas koji im grize nožni palac. No, štene buldoga svom je vlasniku učinilo uslugu kada je zarilo zube u jedan od njegovih nožnih prstiju jer mu je tako sasvim slučajno spasio život.

On je u tom trenutku bio u polusnu i nije primetio da nešto nije u redu, sve dok ga njegova druga supruga nije naterala da pogleda dolje u svoja stopala. Onda je shvatio da mu je štene od sedam mjseci, po imenu Harli, sažvakalo nožne prste do te mjere da su bili prekriveni krvlju, a jedan je bio slomljen. "Moje štene mi je skoro sažvakalo nožni palac! Sažvakao je do kosti i slomio je", ispričao je Dejv iz Kembridža.