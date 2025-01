- Nismo znali šta se dogodilo u to vreme jer to još nije bilo objavljeno u vestima. Ali dobio sam poziv da odmah idem u Vest Bridgford - nisu mi rekli zašto, samo da moram biti tamo u roku od 30 minuta.. Vozio sam se prema Bridgfordu i bilo je automobila svuda, desetine automobila ostavljenih napusteno na putevima oko njega, jer su sva parkirališta bila puna - svedočio je policajac i dodao:

Znao si da je ovo velika stvar, ali niko nije znao zašto. Tek kada je on ušao u sobu, objasnio je šta se dogodilo.

Borba

Na početnom brifingu bilo je prisutno do 40 ljudi, a u roku od 24 časa dodatni resursi su uključeni u istragu.

- Imali smo medije iz celog sveta, morali smo da zaposednemo crkvu pored, crkvenu salu, kako bismo smestili sve . Na primer, moj prijatelj koji je bio na odmoru u San Francisku nazvao me da mi kaže da nas je upravo video na TV-u. Jer to je bilo svuda - istakao je.

Složenost slučaja dovela je do angažovanja kriminalnog psihologa Pola Britona.

- Novinarka nas je kontaktirala i naravno, imali su njen broj i uspeli smo da pratimo odakle je to došlo. Sigurno je to bilo Istočno Sema, otišli smo da proverimo njenu pozadinu sa Polom Britonom i sa starijom socijalnom radnicom. A onda, uz podršku snaga, upali smo u kuću. Pronašli smo periku sakrivenu ispod neke tepiha, kao i gomilu novinskih isječaka koje je izvadila iz novina i sakrila - otkrio je detektiv .

Međutim, to je bio samo lažni trag.

- U početku je izgledalo kao da smo našli pravo mesto. Ali naravno, nismo pronašli Abi. To je bio zaista težak trenutak jer smo mislili da smo na pravom mestu, ali Abi nije bilo, što je bila loša ves t. Nije bilo sve do nekoliko sati kasnije kada smo razgovarali sa njom, kada smo shvatili da je ona samo prevarantkinja - objasnio je.

Gde je nađena beba?

Ona je obmanula sve uverivši ih da je bila dalje trudna nego što jeste i da je rodila. Verovali su u to, tako da kada je podrška snaga došla, očekivali su da neko skriva dete, a ne da otvoreno slave činjenicu da su ga imali. Naravno, to ih je zbunilo.

Lažna trudnoća i nova majka

- Nisu videli majku, prihvatili su izgovor da nije bila tu i nisu proverili bebu jer su prihvatili drugi razlog. Postojao je jedan jednostavan razlog zašto je to uradila: njen partner joj je rekao da će je ostaviti, a kako bi ga zadržala, rekla je da je trudna. Zatim je imala vremenski okvir do kada je trebalo da 'proizvede' dete. Potom je zatrudnela, ali to je bilo kasnije.