U trenutku je shvatila da se dešava nešto svasvim drugo, postaje majka.

Brioni Mils-Evans živela je sasvim uobičajen mladalački život, a u jednoj noći za nju se sve promenilo. Dok je ležala u krevetu osetila je bolove u predelu stomaka, ali je verovala da će dobiti menstrualni ciklus i trudila se da ne obraća previše pažnje. U trenutku je shvatila da se dešava nešto svasvim drugo, postaje majka.

"Bila je hladna noć kasno u novembru 2019. i sneg je brzo padao napolju. Upravo sam završila svog poslednjeg klijenta u kozmetičkom salonu koji vodim u srednjem Velsu, i brisala sam radnu površinu, pokušavajući da ignorišem grčeve u stomaku. Grčevi su počeli prethodne noći i nisam mogla da prestanem da idem ni na kratko, ali bilo je moje vreme u mesecu i primećivala sam, pa sam samo pretpostavila da mi treba menstruacija. Ali nakon otprilike 10 minuta, grčevi su postali gotovo nepodnošljivi. Otišla sam da legnem na sto za masažu i povukla helanke kako bih mogla da protrljam donji deo stomaka, pokušavajući da ublažim bol. U tom trenutku, još uvek sam bio tako siguran da su to samo veoma loši grčevi tokom menstruacije", kaže ova devojka u svojoj ispovesti za Glamour magazin.

Nije znala da je trudna:

Kako dalje opisuje, dok je ležala osetila je neki čudni bol i znala je da nije reč o menstrualnom bolu u donjem stomaku. Kada se sagla da pogleda šta se dešava, videla je bebinu glavicu

"Ležala sam neko vreme trljajući donji deo stomaka i duboko, meditativno udišući. Ali tada sam osetila najčudniji osećaj, kao da mi nešto gura gaće. Grčevi su bili strašni. Tada sam znala da ovo nije samo bol u menstruaciji.

Porođaj u salonu

"Spustila sam ruku i odjednom sam osetila nešto. Šokirala sam se kada sam shvatila da je to mala glava. Uopšte nisu bili grčevi tokom menstruacije; bile su kontrakcije. Imala sam bebu. Nisam imala vremena za razmišljanje. Telefon mi je bio prazan i bio je u drugoj sobi, a sa 23 godine, bez pojma da sam bila trudna poslednjih meseci, nisam znala prvu stvar o porođaju. Nekako su mi se instinkti samo aktivirali. Gurala sam koliko sam mogla, znoj je sada curio sa mene, sve dok oko 20 minuta kasnije nisam čula da moja beba plače po prvi put. Pogledala sam dole i videla da je to devojčica Privukla sam je do grudi i samo ležala držeći svoju bebu, dok je moje telo pokušavalo da shvati šta se upravo dogodilo dok se ova sićušna stvarčica migoljila i plakala. Ubrzo sam shvatila da moram da je zagrejem, pa sam je umotala u peškire koje sam imala u salonu i ona je polako počela da se smiruje. U ovom trenutku, pupčana vrpca je još uvek bila pričvršćena, pa sam posegnul za makazama za obrve i nežno odsekla nekoliko centimetara od njenog tela (imam sreće da je ovo dobro prošlo, jer to uvek treba da uradi lekar)", rekla je ona o trenutku kada je saznala da je postala majka.

Suočavanje

"Bila je mirna, pa sam otišla da napunim telefon i odem u toalet. Znam da zvuči čudno, ali i ja sam bila čudno mirna. Ali nisam znala prvu stvar o porođaju, tako da nisam imala pojma da posle morate da izbacite placentu. U toaletu sam počela da ludim, ubeđena da ću imati još jednu bebu! Zgrabila sam telefon i nazvala hitnu pomoć. Operater mi je rekao da moram da razgovaram s njim dok ne stignu hitna pomoć. Na kraju je stigla hitna pomoć i odvezla nas u bolnicu. Na putu do bolnice šaljem mami poruku da je obavesti šta se dogodilo. Nisam mogla da je zovem ranije jer sam morala da ostanem na telefonu sa operaterom, a kada su hitna pomoć stigla, bio je haos – odgovarala sam na milion pitanja, beba i ja smo bili na pregledu, i razgovarala sam sa babicom. Ne mogu da se setim tačno šta sam rekla, još uvek mislim da nikada nisam pročitala poruku, ali u suštini je bilo: „Mama, upravo sam dobila bebu. Ne mogu da pričam trenutno, nađimo se u bolnici Telford. Oboje smo dobro’. Babica i bolničar su ostale sa mnom sve dok mama nije stigla u bolnicu. Briznula je u plač kada nas je videla. Zagrlila me je snažno, odvela me pod tuš i pobrinula se da jedem. Kada je moj očuh stigao, došli su u Tesco da nabave sve osnovne stvari za bebe koje očigledno nisam imala. Vratili su se sa torbama punim pelena, formulama, ulošcima, slatkim malim odevnim predmetima, pa čak i balonom", ispričala je ova preplašena devojka

"Naravno, nismo tačno znali koliko sam nedelja bila trudna kada sam se porodila, ali doktori su mislili da je kasnila više od dve nedelje zbog toga koliko je bila bora. Moja mama je predložila da izaberem ime koje će mi pomoći da se povežem sa njom. „Uvek ste voleli ime Vilov“, predložila je. Pogledala sam je i savršeno se uklapala. Na kraju je medicinska sestra savetovala moju mamu da ide kući, a ja sam stavljen na odeljenje sa drugom ženom. Ostala sam budna celu noć i slala poruke svojoj mami, pitajući me: „Kako da znam kada je Villov potrebno hranjenje i presvlačenje?“, jer nisam znala prvu stvar o bebama. Otpustila sam se sledećeg jutra i mama je došla po mene. Kada smo odveli Vilov kući, mislim da sam još uvek bila u šoku. U stvari, nisam sigurna da me je okada prošlo. Nikada nisam bila sigurna da želim decu, i dok druge mame imaju sve te mesece da se pripreme i fizički i psihički, ja sam bila potpuno odbačena. Nisam znala apsolutno ništa o bebama, niko od mojih prijatelja ih nije imao, i bilo je teško. Mislim da sam svoju ćerku pravilno držala do sledećeg dana nakon što smo stigli kući. Bila sam preplašena i potpuno preplavljena, ali sam srećna što sam imala mamu da mi pomogne i da me vodi"

Sa ocem deteta raskinula tokom trudnoće

"Znala sam da moram da kažem Vilovinom ocu, Robu. Viđali smo se nekoliko meseci kada je Vilov začeta, ali smo odlučili da se rastanemo jer jednostavno nije bilo pravo vreme. To je bila zajednička odluka i nismo završili u lošim odnosima. Ipak, bila sam prestravljena da mu kažem. Kako bi on reagovao? Da li bi želeo da bude deo Vilovovog života? Čekala sam tri dana, a onda sam znala da moram nešto da kažem (ja sam iz malog grada i vesti brzo putuju). Šaljem mu poruku sa rečima: „Možda si već čuo, ali samo sam htela da ti kažem da je ona tvoja.“ Sedela sam na sofi moleći se da me ne zove, ali on me je odmah pozvao. Srce mi je kucalo, ali nije trebalo. Na moje olakšanje, Rob je bio tako srećan i uzbuđen. Rekao mi je kako je ponosan na mene i da jedva čeka da je upozna. Došao je sledećeg dana i bio je potpuno oduševljen. Bilo je to kao da mi je teret skinut sa ramena.

Osude javnosti

"Naišla sam na mnogo osuda, a ljudi su mi rekli da lažem. Ali nisam imala razloga da sumnjam da sam trudna. Krvarila sam redovno tokom trudnoće, sada znam da je bilo samo hormonskih krvarenja za koje sam pretpostavila da su moja menstruacija – i nikada nisam imala vidljivu izbočinu. Još uvek sam mogla da stanem u svu svoju odeću sve dok se nisam porodila. Nisam imala mučninu, jutarnju mučninu, bol u leđima ili žudnju. Nikada nisam osetila da se kreće ili udara. Doktor mi je rekao da je to verovatno zato što je moja posteljica bila napred tokom trudnoće dok je obično iza bebe i verovatno je umesto toga udarala o posteljicu, zbog čega nisam mogla ništa da osetim"

Obnavljanje porodice

"Rob i ja dolazimo iz razorenih domova i naši roditelji se nisu slagali tokom našeg detinjstva, a znali smo da to ne želimo za Vilov. Zato smo se potrudili da se slažemo kao suroditelji, da provodimo vreme zajedno kao porodica i da je što više vodimo u dane zajedno. Posle otprilike šest meseci, Rob i ja smo shvatili da su se osećanja koja smo imali jedno prema drugom vratila i ponovo smo započeli našu vezu. Rob je u to vreme radio na severu, tako da smo vikende delili između kuće moje mame i kuće njegove mame. Kada je Villov imala oko 18 meseci, kupili smo našu prvu kuću zajedno"