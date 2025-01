„Živeo sam svoj život u Londonu, uživao u svojoj karijeri, izlazio na piće posle posla, a onda je jednog dana sve jednostavno stalo“, rekao je on za MailOnline nakon dobijanja dijagnoze .

U julu 2019, Čarli je imao prvi napad dok je bio u svojoj sobi kod kuće: „To je bilo veoma traumatično za moju mamu, pretpostavljam, da me zatekne da imam napad u svojoj sobi. Međutim, nisam se ničega sećao“, priseća se Čarli, očigledno potresen u trenutku.

Rekli su mi da imam još par godina života, a ja istrčao 15 maratona: Prozvali su me "kraljem hemoterapije", a evo kako sam uspeo

U julu 2023, Čarli je doživeo još jedan napad, ovog puta na liniji Jubili u Londonu: „Osećao sam da se dešava. Moje ruke su počele da se osećaju čudno i znao sam da nešto nije u redu. Na sreću je bolničar čekao na peronu i brzo je prepoznao šta se dešava. Vikao je, 'Ima napad', i to je sve čega se sećam pre nego što sam se onesvestio.'

Kada se Čarli probudio, bio je u bolnici Sent Tomas: „ Još nisam imao rezultate, što je verovatno bila dobra stvar. To je značilo da mogu da uživam u odmoru sa Olijem, svojim partnerom, pre nego što počne prava noćna mora“ , rekao je, razmišljajući o putovanju u Portugal neposredno pre nego što je njegovo stanje nastupilo u potpunosti.

On je nastavio: 'Imao sam šest rundi hemoterapije, i sada imam pauzu od toga.'

Neželjeni efekti hemoterapije su bili ozbiljni, uključujući gubitak kose i stalnu mučninu: „Možda drugima to ne izgleda mnogo, ali gubitak kose je za mene bio velika stvar. To nije samo fizičko - to kvari vaš identitet.'

Ima i nedeljne napade, gde često gubi svest: „Posle njih, potrebni su mi dani da se oporavim, neko vreme ne mogu da razgovaram sa ljudima. Takođe mogu izazvati gubitak pamćenja i probleme sa vidom.'