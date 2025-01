Foto: printscreen/youtube/Step to Stories

Bred Evel Foto: printscreen/youtube/Step to Stories

„Sve što sam znao o sebi bilo je pogrešno ,“ kaže on. „Iako sam i dalje imao isti posao, istu decu, istu ženu, istu kuću. Ništa se nije promenilo. Ali, istovremeno, sve u mom životu se promenilo.“

I ostao je sa više pitanja nego što je znao kako da odgovori. Da li će se suočiti sa roditeljima koji su ga odgajali, koji su čuvali ovu laž gotovo 50 godina? I sada kada je saznao da mu je biološki otac još uvek živ – i to na izdržavanju maksimalne kazne zatvora – da li bi želeo da ga upozna?

Nisu znali šta dalje da rade, pa su kontaktirali ženu iz crkve, Anu, koja je uvek znala da je usvojena. Ljubazno je pristala da im pomogne. Za samo tri dana, sve što je Brad mislio da zna o sebi, promenilo se zauvek. Ana im je rekla da je njen izvod iz matične knjige rođenih gotovo identičan njegovom. Uz malo dodatnog istraživanja, bila je uverena da je i on bio usvojen.

Bradu je srce bilo slomljeno. „Iako to nije bio odgovor, to je bio odgovor.“

„Rekao sam mu, ' Znam da sam usvojen , ali moram da to čujem od tebe da bi postalo stvarno.'“

Brad je bio šokiran: „Pokušavao je 48 godina da mi kaže? To je nova laž. “

„Jedini razlog zašto to ne znači ništa nekome je zato što nikada nisu prošli kroz to. Apsolutno znači kada se jednog dana probudiš i saznaš da nisi dete ljudi koji su te odgajali“, kaže on.