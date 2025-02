"Taj jedini trenutak doveo je do preko 20 godina ljubavi, smeha i partnerstva", ispričali su njih dvoje.

Prisećao se: „Počeo sam da šaljem nasumične tekstualne poruke, hvalim se prijateljima, govoreći 'Mogu da pozovem druge telefone'. Izabrao sam prve četiri cifre iste kao i moje, koje su bile 07775, a zatim nasumično poslednje tri cifre. To je bila samo poruka na kojoj je stajao 'zdravo'. Verovatno sam to poslao na oko pet ili šest različitih brojeva - i onda nisam razmišljao više o tome. Kirsti, koja je tada živela sa roditeljima u Klitorpsu, Links, bila je jedina osoba koja je odgovorila."

Kirsti, rođena u Škotskoj, priseća se: „Upravo sam dobila mobilni pa sam pretpostavila da je od nekoga kome sam dala svoj broj. Samo sam odgovorila na to rekavši 'Zdravo, ko je to?' Vratilo se 'Ovde Don' i onda smo počeli da da ćaskamo. Slali smo poruke tokom dana, a onda smo u jednom trenutku odlučili da telefoniramo jedno drugom.”

Pošto su to bili dani pre telefona bez kamere, morali su jedno drugom da se opišu kako izgledaju.

Kirsti, menadžer za inženjering kvaliteta, rekla je: "Pitala sam ga kako izgleda, a on mi je rekao da je visok i pomislila sam - da li je zaista tako visok?"

„Srećom, bio je tako visok i nije me slagao preko SMS-a. Rekla sam mu da sam Škotlanđanka, da sam visoka i da nisam vitka, ali ni debela, na šta je on rekao 'to je moj tip'".