Sibirska leta ne traju dugo. Snega ima do maja, a hladnoća se vraća već u septembru i zamrznuta tajga tone u san, izolaciju. Šuma koja sakriva svoje stanovnike - uspavane medvede i gladne vukove, proteže se od ruskih arktičkih delova do Mongolije na jugu, od Urala na istoku do Pacifika. Populaciju celog Sibira čini svega nekoliko hiljada ljudi, iako se prostranstvo proteže na 13 miliona kvadratnih kilometara.

Kada stignu topli dani tajga procveta i to je jedini period kada naučnici mogu da istraže ono što ih zanima. Baš to se desilo na jugu šume 1978. godine. Poslat je helikopter da nađe bezbedno mesto da prizemlji geologe. Hteli su da ih spuste na dosta nepristupačan teren, a tokom leta je pilot ugledao nešto čudno . Baštu, koja je sudeći po obliku tamo bila jako dugo. Neverovatno otkriće. Planina je bila na 240 kilometara od najbližeg naselja, na nikada ispitanom mestu . Sovjetske vlasti nisu imale zapis o tome da je iko ikada tamo kročio.

Možda je najtužniji deo priče brzina kojom su propali pošto su ih pronašli. U jesen 1981. godine troje od četvoro dece je umrlo i to za nekoliko dana. Smatra se da je njihova smrt prouzrokovana je izloženošću bolestima spoljnog sveta na koje nisu stekli imunitet. Dvoje su otkazali bubrezi, a jedan je umro usled upale pluća. Kada su pokušali da ga spasu i helikopterom prevezu u bolnicu, odbio je to. Pošto su sahranili svo troje, geolozi su pokušali da ubede Karpa i njegovu ćerku Agafiju da napuste šumu i vrate se rođacima koji su preživeli progone. Ni on ni ona za to nisu hteli da čuju. Podigli su novu kolibu blizu stare.