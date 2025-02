"Sve je stvarno," bile su reči koje je Tina uputila najbližima nakon što su je lekari oživeli posle srčanog udara , 2018. godine. Naime, Tini je pozlilo dok je bila sa suprugom na planinarenju a, kako su oboje potvrdili kasnije, ona se samo iznenada srušila u nesvest. Njen suprug je odmah pozvao hitnu pomoć i dok su ih čekali uspeo je da oživi svoju voljenu Tinu, ali je ona ubrzo potom ponovo izgubila svest i srce je prestalo da joj radi. Na putu do bolnice hitna pomoć ju je reanimirala ukupno šest puta, a bez pulsa je bila ukupno 27 minuta.

"Bilo je potpuno opipljivo, boje su bile tako žive," kazala je Tina i dodala da je videla i Isusa koji je stajao ispred velikih crnih vrata iza kojih je dopirala žuta svetlost . Nakon ovog nesvakidašnjeg iskustva, Tina je po oporavku postala motivacioni govornik , a njenu priču prva je podelila njena sestričina. Koliko je ovo iskustvo bilo prelomno za Tinin život dokazuje i to da je na svojoj ruci ona istetovirala porukicu koju je napisala nakon što se vratila u život.

"Moja tetka Tina, jedna od najneverovatnijih, najprobirljivijih i najzdravijih ljudi koje poznajem, imala je neočekivani srčani zastoj. Stavljena je defibrilatorom i nakon što se čudesno probudila, prvo što je uradila, jer nije mogla da govori jer je intubirana, tražila je olovku i u dnevniku mog rođaka napisala - To je stvarno, " napisala je njena sestričina, a istu priču je objavila i žena koja joj je uradila tetovažu. Kao što je i bilo za očekivati, mnogi u komentarima pohrlili su da napišu neko svoje iskustvo .

"Video sam to. Najlepši osećaj na svetu. Bio sam na toplom, svetlom i lepom mestu. Pokušavao sam da dođem do nekog od ljudi ispred mene. Toliko sam želeo da dođem do njih, ali pretpostavljam da nije bilo moje vreme da ostanem," napisao je jedan korisnik.