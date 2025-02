Uoči proslave njenog 21. rođendana Olivija Smit osetila je oštar bol u plućima dok je otvarala poklone. Bol je bio toliko intenzivan da je pomislila da ima srčani udar . Nakon što su je hitno prebacili u bolnicu lekari su konstatovali pneumotoraks iliti kolaps pluća ali ono što ih je šokiralo jeste da Olivija nije bila dovoljno stara za to, niti je bila pušač .

"Nisam imala pojma koji su moji simptomi, verovala sam da se radi o srčanom udaru. Apelujem na ljude da obrate pažnju na kratak dah, oštre bolove u grudima, pritisak u grudima i dubok bol prilikom kašlja ili smejanja. Ja nisam imala nijedan od ovih simptoma i to je najviše zbunilo lekare," zaključila je Olivija i istakla da je odlučila da ako se to ponovo dogodi, opet ode na operaciju, prenosi The Sun.