"Sećam se te prve noći posle svadbe, osećala sam nervozu zbog intimnosti sa nekim koga zapravo ne poznajem. Bili smo u njegovoj porodičnoj kući gde je živelo još sedam članova njegove porodice . I kako onda da se opustim? Osećala sam se neprijatno od same pomisli da su svi ti ljudi tu i da će slušati šta nas dvoje radimo u sobi," kazala je Minrit i dodala da su prve bračne noći, iako je tek izgubila nevinost, odnose imali više puta. - dodala je ona.

"Kada ljudi čuju da sam razvedena, prvo što me pitaju da li sam bila u ugovorenom braku? Ono što ljudi van naše zajednice ne razumeju jeste da se nisam razvela zato što je moj brak ugovoren, već zato što nije valjao. Razvod se dešava i u brakovima u koje se ulazi iz ljubavi zar ne," ispričala je Minrit i dodala da je razgovarala sa drugim ženama koje su takođe bile u ugovorenom braku.

"U početku je bilo mnogo više privlačnosti, barem sa moje strane, a se*s je takođe bio veoma čest, dva do triput nedeljno. Ne bih rekla da je to bila istinska veza, ali je svakako bilo privlačnosti i ljubavi sa obe strane, pretpostavljam," rekla je Tina koja je 10 godina bila u ugovorenom braku, ali su zbog međusobnih razlika ipak podlegli problemima.

"Čak i uz ova trvenja, i dalje su se*s i ljubav bili dobri za nas oboje. A, onda sam rodila bebu. Bilo je mnogo drame u vezi sa zakonima, a problemi među nama su se povećavali, a muž me je više puta emotivno povredio. Ovo se nije dogodilo preko noći, ali je dovelo do toga da ne želim više da budem s njim. Intimni odnosi su dramatično pali, pa smo sad intimni jednom do dvaput mesečno," kazala je Tina.