Upravo to se dogodilo Džastinu Paundersu , kome se svet srušio posle smrti verenice Edrijen , ali ga je sudbina iznenadila na način na koji nikada nije mogao ni da zamisli. Ovaj čovek je bio skrhan bolom pošto je njegova verenica tragično ubijena , od strane nepoznatog muškarca koji ju je pratio kući i potom ubio. To je trebalo da bude njena poslednja njena noć u stanu, budući da je planirana selidba kod Džastina.

Edrijen (29) je rešila da poslednji put izađe u noćni provod sa cimerkom. Ni slutila nije da će joj to biti poslednja noć u životu. Nepoznati muškarac ju je pratio do stana, napao i ubio. Iako je ubica nađen i osuđen, taj strašni događaj Džastinu je oduzeo životnu ljubav i ostavio ga u teškom očaju.

- Moja majka se neprestano molila da krenem dalje. Molila se svake noći da nađem nekog ko bi me voleo i učinio srećnim. Godinu dana kasnije, kao da su me njene molitve sustigle. Rešio sam da okušam sreću na sajtu za upoznavanje. Tamo sam se odmah povezao sa Ejmi Gajberen - objasnio je on.