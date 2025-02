Naučnici su pre nekoliko godina neočekivano zabeležili gašenje našeg najsloženijeg organa - mozga . Naime, pacijent koji je bio priključen na EEG iznenada je doživeo srčani udar i preminuo. On je bio na lečenju od epilepsije i priključen na elektroencefalogram (EEG).

Otkrića koja su zaprepastila sve

Aparati su zabeležili ceo proces. Tokom merenja moždane aktivnosti 87-godišnji muškarac je iznenada doživeo srčani udar i preminuo . To je značilo da je 15 minuta pre njegove smrti zabeleženo na EEG-u.

Još jedna studija slučaja

Proceedings of the National Academy of Sciences objavio je takođe studiju koja naučno potkrepljuju izveštaje o "iskustvima bliske smrti".