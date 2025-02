Pozajmljujete li često stvari od prijatelja i poznanika? Ako je odgovor na to potvrdan, trebalo bi dobro da razmislite o tome šta ćete ubuduće da pozajmljujete jer bi u nekim slučajevima to moglo da se završi kobno. Na to je na društvenim mrežama upozorio i popularni lekar Semjuel Čaudhari , koji je ispričao priču o ženi iz Australije koja je zbog takve navike gotovo umrla, piše UNILAD.

Džo Gilhrist iz Kvinslenda u Australiji doživela je životni preokret 2015. godine nakon što je koristila jednostavan lični predmet koji je pozajmila od prijateljice. U to vreme je njena prijateljica imala bakterijsku infekciju zvanu Staphylococcus , koja se obično leči antibioticima. Međutim, bakterija koja je ušla u Džoin krvotok kroz malu ranicu na licu bila je soj poznat kao meticilin-rezistentni Staphylococcus aureus (MRSA) , koji je otporan na lekove poput penicilina. Ne znajući za to, Džo je od prijateljice pozajmila četkicu za šminkanje kako bi prekrila bubuljicu na licu, što je rezultiralo time da je ostala vezana za invalidska kolica .

"Pronašla sam neverovatno mesto zvano Making Strides. Ponekad tamo ljude uče kako da ponovo hodaju ili naprave prve korake, ili ih podučavaju kako da postanu nezavisniji uprkos povredama kičmene moždine", ispričala je za 9Entertainment. "Imala sam neverovatnu sreću što su signali iz mog mozga još uvek mogli da dođu do nogu tako da sam mogla da ih pomeram. Prošla sam put od sedenja u invalidskim kolicima do trčanja, to je jednostavno neverovatno. Nisam mislila da je to moguće, pogotovo nakon što su mi na početku rekli kako više nikada neću hodati."