"Doktor je tražio broj telefona njenog supruga, pozvao ga i čestitao mu: "Čestitam, dobio si sina". On je sav radostan dotrčao da vidi svog sina. U međuvremenu je bilo još porođaja i jedno od novorođenčadi je bilo nepotpune građe, bilo je deformisano. Doktor je poveo njenog supruga i pokazao mu to dete. Kad je on uzeo i pogledao u kakvom je stanju ta beba, on se sav stresao od bola, od uplašenosti i razočarenja. Onda ga je doktor uhvatio za rame i rekao: "Spusti tu bebu" i pokazao mu njegovu ćerkicu i rekao: "Ovo je tvoje dete koje si dobio". To je njemu bilo dovoljno kao motiv i podsetnik da prigrli tu svoju ćerku i da sa ljubavlju uzme svoju suprugu za ruku i da se vrate svojoj kući," rekao je Demirović pa istakao: