- Možda je s nekim zgrešila. Ali ću joj oprostiti. Niko neće ni znati - pomislio je on.

- Ja volim drugog – poče da plače – al ništa nisam imala s njim. Oprosti. Molim te, oprosti, morala sam da ti to kažem ranije. Ali sam mislila da ću moći. Sada vidim da ne mogu. Ne mogu. Srce neće - rekla je ona kroz suze.

- Znam samo da se zove Petar i da živi u susednom selu. Svake nedelje dođe na konju na pijac. A pijac je ispod mog prozora. Već nedeljama, u isto vreme, izađem na balkon i mi se gledamo - ispričala mu je ona, a on je pitao "Samo to"?

Stana je tvrdila da joj je to bilo dovoljno.

- Ne mogu da odgovorim na to pitanje. To je tvoja žena i gotovo je sad - rekao je kroz uzdah.

- A svet nek priča šta hoće. Ne bi bilo pošteno da ona pati. Ni ti da patiš. Ni ja da ljubim što mi Bog namenio nije. To ne bi bilo pošteno. Nego, voliš li je?

- Taj čovek, taj Milovan, on nije čovek. On je vitez, sine moj - izgovorili su njegovi roditelji, a Petar je to potvrdio.