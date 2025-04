Sve je iznenadio i njen potez kada je dodala svom prezimenu dodala i Karađorđević . Prema jednoj verziji prezime Karađorđević je dodala, jer joj je dalji predak bio brat od Karađorđa, a prema drugoj - to je učinila zbog ljubavi prema Tomislavu. Posle odlaska sa Oplenca uoči 1997. godine, Ljiljana je živela u svom stanu u Budimskoj 36, u Beogradu . Posvetila se pisanju poezije i proze. Započinje i rad na svom autobiografskom romanu "Koreni".

"Iako sam bila mala toga se odlično sećam. Ujak koji živi u Australiji i tetka koja živi u Kanadi, su mi rekli da mama više nije živa ali ja to nisam baš razumela . Sećam se da sam plakala, ali me je prošlo...Nije mi tada bilo jasno šta se zaista desilo i mislila sam da ću da je vidim posle mesec dana," ispričala je Dina za "Blic" i dodala:

"Međutim, kada nas je ujak odveo na groblje i kada smo moj brat Alberto i ja videli mamin spomenik, tada mi je bilo jako teško. Od tada sam stalno čuvala njenu sliku uz sebe, a kada sam spavala držala sam je ispod jastuka. Bilo mi je teško kroz osnovnu i srednju školu. Posle sam i ja dobila sina koga neizmerno volim i koji kada god mi kaže mama uvek se setim svoje majke . I što sam starija to mi daje sve više motivacije, sada završavam master studije, nekako idem njenim stopama, borim se, ne želim da me ljudi žale," kazala je Dina pa istakla da je mnogo o svojoj majci saznala iz njenog dnevnika.

"Ja sam bila jako mala kada je ona poginula tako da sam tek kasnije sve više saznavala o njoj. Moj ujak mi je kada sam porasla davao mnogo njenih stvari koje je čuvao. Tek kada sam odrasla postala sam baš ponosna na nju i vidim da osim što fizički ličimo i psihički smo dosta slične. Ona je osim poezije pisala i dnevnik tako da se danas pronalazim u mnogo čemu kroz šta je ona prolazila u svom životu. Sve više shvatam njen razlog zašto je otišla na Kosovo jer ona je bila veliki patriota, obilazila je manastire i crkve, ovde i u Kanadi, davala je donacije, a u Torontu i te kako znaju za nju. Tamo je jedan čovek i napisao knjigu o njoj. Bila je žena koja je otišla kao dobrovoljac, to su mi rekli svi naši bližnji rođaci, a u svom dnevniku koji je pisala je predosetila da će doći do bombardovanja, što me je takođe zaintrigiralo. Jednostavno je osećala potrebu da ode tamo. Možda bih i ja tako uradila...i ja imam dete koje najviše volim, ali kako godine idu mislim da geni sve više utiču, pa i ja slično razmišljam," kazala je za Blic ćerka Dina.