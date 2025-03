Pitanje šta se dešava nakon smrti muči čovečanstvo od pamtiveka. Od duhovnih i filozofskih perspektiva do naučnih istraživanja, ljudi su neprestano tragali za odgovorima o sudbini nakon smrti. Poslednjih decenija sve je više naučnih istraživanja posvećeno ovom fenomenu.

Neke nedavne studije dale su nam uvid u to šta se dešava sa telom i mozgom u trenutku smrti , dok pojedinci koji su preživeli kliničku smrt tvrde da su doživeli vizije ili uvid u zagrobni život. Takva iskustva ne prestaju da fasciniraju ljude, a priče koje uključuju nadnaravne ili utešne elemente često izazivaju rasprave.

"Srce je gotovo prestalo da mi kuca. Kao u medicinskim dramama, priključili su me na nekoliko aparata i jurili kroz bolnicu prema odeljenju za koronarnu negu", priseća se Dejv, "Prebačen sam u krevet i gotovo odmah su se oglasili alarmi – srce mi je stalo . Za mene se činilo kao da se svetla prigušuju, kao da se zavesa spušta. Ali, gotovo istog trena oživeli su me pomoću elektroda."

Njegove nevolje time nisu završile. Morao je biti reanimiran još nekoliko puta, a iskustvo je opisao kao udarac boksera teške kategorije. No najzanimljiviji deo priče tek sledi. Dok su lekari pokušavali da spasu njegov život, Dejv je osetio da je prebačen na neverovatno lepo mesto.

No, taj spokoj naglo je prekinut. " Odjednom – udarac! Vratio sam se. Otvorio sam oči i ugledao medicinsko osoblje koje je radilo na meni. Da budem iskren, nisam želeo da se vratim. Bilo je bučno i neugodno." Ukupno je bio u srčanom zastoju osam minuta . Nakon što su ga lekari stabilizovali, ugrađen mu je pejsmejker, a danas nosi već treći uređaj koji reguliše otkucaje njegovog srca.

Prema istraživanju koje je objavio The Guardian, između 10 i 20 procenata ljudi koji su bili oživljeni nakon srčanog zastoja prijavljuju neko iskustvo bliske smrti. To znači da bi otprilike 800 miliona ljudi širom sveta moglo imati slična iskustva – od osećaja mira i viđenja zagrobnog sveta do percepcije vlastitog tela izvan fizičkog oblika.