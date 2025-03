Saskija Klark ima 25 godina i do nedavno je uživala u životu punim plućima poput svojih vršnjaka . Međutim, sve se promenilo kao u trenu. Ona je prvo počela da oseća bolove u grudima , međutim, lekari to nisu uzimali previše ozbiljno jer je ranije imala probleme sa anksioznosti i čestim umorom.

"Napunila sam 25 godina i mislim da uz to dolazi ogromna količina emocija. Ne osećam se kao da sam ostarila od dana kada sam saznala da imam medularni rak štitne žlezde, moj život je tog dana stavljen na čekanje, ali stvarnost je da je život nastavio; i nastavila sam da starim. Verovatno je ovo bio najteži mesec od moje operacije. Bio je to veoma konfrontirajući, zbunjujući i emotivan mesec, ispunjen teškim razgovorima, teškim prilagođavanjima i teškim realnostima koje zaista menjaju mnogo toga kako razmišljam i osećam se. Došla sam do tačke u svom oporavku u kojoj sam pokretms, mogu mnogo više da se krećem, pravim sebi kafu svaki dan, i mogu, uz pritisak, da provedem lep dan, pod uslovom da odspavam četiri uzastopna dana nakon toga. Ali emocionalni danak je težak, moj mozak je počeo zaista da obrađuje kroz šta je dođavola prošao ovih poslednjih 6 meseci, a to je samo po sebi mnogo. Terapija je bila teška, ali sam tako zahvalna što je ovakva usluga tako lako dostupna.Iako je mesec bio tako težak, znam da sam dogurala tako daleko. Pokret mog vrata je fenomenalan i mogu da vidim tračak poboljšanja energije svakog dana. Moji snimci su bili pozitivni, nema novog rasta na postojećim tumorima, iako su moji brojevi i dalje VEOMA visoki, tim je pozitivan", napisala je na Instagramu objavljujući čestitku sebi za rođendan.