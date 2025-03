"Sve je to bila laž. Ništa, od prvih reči koje mi je pisao, nije bilo tačno," rekla je Meri i dodala su joj sada jasne "opasne misije" u koje je morao hitno da ide njen suprug za kog je verovala da je američki agent CIA-e.

"Planove bi otkazao u poslednjem trenutku, a onda bi se duboko izvinio i obećao da se to više nikada neće ponoviti. Kada se krajem decembra 2000. godine nije pojavio na putovanju koje smo planirali u London, odlučila sam da odustanem od njega," ispričala je pa rekla da je njegov odgovor bio da će se sledećeg jutra u 7 sati pojaviti na pragu njene kuće da bi je zaprosio.

"Otkrio mi je da je on CIA agent, regrutovan sa Univerziteta da putuje po svetu, često na opasna mesta. Bilo je uzbudljivo, bila sam u vezi sa špijunom, superherojem. Ali loša strana je bila što nikada nisam mogla da se žalim ako ga nema nedeljama ili ako je otkazao sastanak u poslednjem trenutku, jer nije imao izbora," ispričala je Mari i dodala da je dva meseca od priznanja saznala da je trudna što ju je ostavilo u šoku jer joj je pri upoznavanju Vilijam rekao da je neplodan zbog zauški koje je preležao u detinjstvu.

"Mesecima je bio odsutan i zvao me je sporadično, često usred noći sa satelitskog telefona, pričajući mi o leševima mrtve dece koje je video i da su zgrade pretvorene u ruševine. Bila sam u stalnom strahu za njega. Uprkos tome što me je više puta uveravao da će se vratiti na vreme za porođaj u februaru 2002. godine, nije. Umesto njega, sa mnom je bila moja mama. Našu ćerku Ajlid, koja sada ima 21 godinu, upoznao je tek sa tri meseca ," prisetila se Meri.

"Osećala sam se tako srećno tog dana. Venčali smo se i Vil je odlučio da napusti svoj posao CIA agenta da bi osnovao IT kompaniju. Zaista sam verovala tog dana da počinjemo novo, 'normalnije' poglavlje," ispričala je Meri i dodala je sve bilo u redu do leta 2004. kada je Meri otkrila da je ponovo trudna.

Naredne dve godine, par je vodio običan život, iako je Džordan još neko vreme bio odsutan, radeći kao IT preduzetnik u Velikoj Britaniji - što je zapravo bila istina.

"Do tada je svoje odlaske objašnjavao time da se krije od tih muškaraca ili da mora da radi da zaradi. Nisam mogla nikome da se poverim, jer me je upozorio da to mora da bude tajna," objasnila je pa dodala da je ubrzo nakon ove napete situacije dobila poziv od Vilijamove druge supruge.