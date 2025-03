Krevet mu je betonski kamen

Slušaj vest

Najopasniji serijski ubica svih vremena, Englez Robert Modsli (71), još uvek je živ i nalazi se u strogo čuvanom zatvoru u kom će ostati sve do svoje smrti. Modsli je zatvoren od 1974, u samici je više od 45 godina, a ove godine bi trebalo da napuni 72 godine. U zatvoru je proveo već 50 Božića.

Sam je izjavio "da će ponovo ubiti ako bude pušten na slobodu", a u samici je završio nakon što je ubio tri osobe dok je služio doživotnu kaznu za ubistvo Džona Farela, koje je izvršio 1974. Modsli se smatra najopasnijim čovekom u Velikoj Britaniji, a poznat je po nadimku "pravi Hanibal Lekter". Godinama živi u zatvoru "Vejkfild", gde je smešten u izolovanom i neprobojnom staklenom kavezu, dimenzija 5,5 x 4,5 metara, od 1979. godine.

Prirodno dnevno svetlo vidi samo tokom obaveznog izlaska u dvorište zatvora, gde mora da odradi obavezno vežbanje. Pritom ne održava kontakt ni s jednim zatvorenikom, već samo sa šestoricom stražara koji ga čuvaju.

U njegovoj zatvorskoj ćeliji jedini komadi nameštaja su sto i stolica, oba napravljena od kompresovanog kartona, a toalet i umivaonik čvrsto su pričvršćeni za pod. Krevet mu je betonski kamen, a vrata su napravljena od čvrstog čelika i otvaraju se unutar kaveza u ćeliji. Kavez je orkužen debelim prozirnim akrilnim pločama i ima mali otvor na dnu kroz koji mu čuvari donose obroke.

Modsli je rođen 1953. u Liverpulu, a svoje rane godine je proveo u jednom katoličkom sirotištu s trojicom svoje braće. Majka mu je bila zavisnica od kokaina, dok je otac imao problema s alkoholom. Otac ga je takođe godinama fizički zlostavljao, a Robert je prošao najgore od sve dece jer je često stajao u odbranu ostale braće, što bi oca dodatno razljutilo pa ga je strože kažnjavao. Znao je da ga zatvori u sobu na šest meseci, a jedina poseta bila bi očeva - koji bi došao da ga premlati.

"Gotovo svaki dan smo bili izloženi zlostavljanju. Gotovo su nas uvek tukli i slali u našu sobu", rekao je jednom prilikom i dodao da su "ono čega se najviše seća - batine."

"Jednom sam bio zaključan u svojoj sobi na šest meseci. Moj otac je samo otvorio vrata da bi me opet premlatio. Mislim da je to radio između četiri i šest puta dnevno. Jednom mi je slomio vazdušnu pušku o leđa", ispričao je jednom prilikom i otkrio da ga je otac silovao kad je bio dečak.

Sa 16 godina je prebačen kod staratelja u London, što je bio period kad je probao kokain i marihuanu. Kako bi platio svu tu drogu, počeo je da se prostituiše. Nakon nekoliko pokušaja samoubistva, bio je primoran da potraži psihološku pomoć. Lekarima je rekao da čuje glasove koji su mu govorili da ubije svoje roditelje. Takođe im je otkrio da je tokom detinjstva bio seksualno zlostavljan.

"Da sam ubio svoje roditelje te 1970, nijedna druga osoba ne bi umrla", rekao je kasnije. Njegove žrtve bile su ubice i pedofili.Ubijao je samo kriminalce, hladnokrvno i brutalno, do tada neviđeno.

Njegov prvi zločin i jedini koji je počinio van zatvora, bio je u 21. godini. Pedofil Džon Farel kontaktirao ga je zbog seksa. Farel mu je tada pokazao nekoliko fotografija dece koju je zlostavljao, što je razbesnelo Modslija pa je Farela vrlo nasilno zadavio. Osuđen je na doživotni zatvor, a stručnjaci su, zbog strašnih psihičkih problema, preporučili da se nikad ne pusti na slobodu.

Foto: Video prtscr / The Sun / The killer in my familly

To je ujedno bio zločin koji ga je doveo u psihijatrijsku bolnicu "Broadmoor". Tamo je pak počinio svoj drugi monstruozni zločin. Godine 1977. dogovorio se s drugim zatvorenikom Dejvidom Čizmanom, koji je služio zatvorsku kaznu zbog silovanja i seksualnog zlostavljanja 16-godišnje devojke, i uspeli su da namame trećeg zatovrenika, Dejvida Frensisa, osuđenog za pedofiliju, u njihovu ćeliju. Mučili su ga do smrti punih devet sati.

Zbog tog zločina je prebačen u "Vejkfild", gde su bili smešteni najopasniji zatvorenici u zemlji. Međutim, to ga nije sprečilo da 1978. počini još dva ubistva. Prvi od njih bio je Selni Darvud, koji je služio zatvorsku kaznu zbog ubistva supruge. Dervud je u zatvoru davao lekcije iz francuskog jezika Modsliju, a ovaj ga je pozvao u svoju ćeliju i tamo nasmrt izbo nožem.

Kasnije je pozvao još nekoliko zatvorenika u svoju ćeliju, ali niko od njih nije prihvatio poziv. Zato je krenuo u lov na drugu žrtvu i uspeo je da satera u ćošak Vilijama Robertsa, zatvorenog zbog silovanja 7-godišnje devojčice. Modsli ga je ubio tako što mu je zabio oštru viljušku u uho i mozak. Zatvorski službenici svedočili su da je pojeo mozak svoje žrtve.

To nikada nije bilo dokazano, ali od tada je bio poznat i kao "Hanibal - kanibal". Kada se uverio da je Roberts zaista mrtav, Modsli je mirno prišao zatvorskom čuvaru i rekao mu da će večeras biti dvoje manje za večeru i da na sledeća ubistva neće morati dugo da čeka.

Nakon toga, zatvorili su ga u izolovanu ćeliju od neprobojnog stakla u podrumu zatvora.Ćeliju su nazvali "staklenim kavezom" jer je bila vrlo slična zatvoru u kom je bio zatvoren i filmski Hanibal Lekter.

Modsli je 2000. zatražio da mu se skrati vremenski period koji je trebalo da provede u izolaciji, ali mu je taj zahtev odbijen. Kako bi bolje podneo samoću, zatražio je dozvolu da igra društvene igre s čuvarima ili da mu daju papagaja. Takođe je rekao da će, ako mu to uskrate, popiti kapsulu cijanida kako bi sebi okončao život. "Ako zatvorski službenici kažu ‘ne‘, onda im tražim samo jednu jednostavnu kapsulu cijanida koju ću dobrovoljno uzeti. Problem Roberta Džona Modslija može se lako i brzo rešiti", rekao je tada. Svoj 64. rođendan proveo je uživajući u igrici "Call of Duty". Papagaja mu nikada nisu odobrili.

"Ne nadam se više ničemu. Nijedan zatvorski službenik me ne zanima i oni se samo brinu da se, kad otvore vrata, što pre vratim u ćeliju. Mislim da bi policajac mogao malo da zastane i popriča sa mnom, ali nikada to ne uradi. Ovo je kao da sam se vratio u detinjstvo, u sobu u kojoj sam bio zaključan šest meseci i to me proganja", rekao je Modsli u jednom intervjuu.

Uprkos svojoj istoriji nasilja, Modsli je poznat po svom visokom IQ-u i strastveni je zaljubljenik u klasičnu muziku, poeziju i umetnost. Ljudi koji su ga susretali prilikom poseta, opisali su ga kao nežnog, ljubaznog i vrlo inteligentnog.

Jedna od osoba koja se s njim susrela bio je i bivši detektiv Pol Harison, koji je s njim razgovarao 2018. "Ako niste čuli za njega i ne znate šta je sve učinio, a imali ste priliku da ga vidite, smatrali biste ga vrlo inteligentnim, pametnim tipom koji vam je izmamio osmeh na lice", rekao je tada Harison.

Bivši zatvorski službenik, Neil Semvort, koji je više od decenije nadgledao neke od najozloglašenijih kriminalaca u zemlji, smatra da bi Modslija trebalo premestiti iz podzemne samice. "Mislim da je pogrešan način na koji se odnose prema njemu. On je u potpunoj izolaciji i to nije pošteno. Mislim da su njegovi zločini sada već istorija i da ne predstavlja stvarnu opasnost za druge. Pomalo je poput Čarlija Bronsona (britanskog umetnika i kriminalca). Da, imao je mnogo zločina u prošlosti, ali sada je on star čovek", rekao je Semvort za Daily Mail.

Foto: YouTube/Printscreen

Gevin Modsli, nećak ozloglašenog zatvorenika, rekao je u dokumentarcu "Evil Behind Bars" da se njegov ujak pomirio sa sumornom stvarnošću. "Traži da bude sam jer zna šta može da se dogodi. Stavite ga u zatvorsko krilo gde je okružen silovateljima i pedofilima, znam to jer nam je on to rekao, i on namerava da ubije što je više pedofila moguće. Ne opravdavam ono što je učinio. Uradio je jako loše stvari. Ali nije ubio dete ili ženu. Nevina osoba nije otišla na posao tog dana i nikada se više vratila kući. Ljudi koje je ubio bili su stvarno loši ljudi", rekao je nećak ubice.

Drugi osuđenik, koji je nekad bio u susednoj ćeliji, takođe smatra da Modsli u zatvoru boravi u preteškim uslovima. "Osećao sam se kao da su nas psihički ubili. To kako ga je sistem tretirao bilo je potpuno nehumano. Držati nekoga u podzemnom kavezu više od 40 godina stvarno je neoprostivo. Ono što je on učinio, i tu mislim na ubistva seksualnih prestupnika, očito je pogrešno, ali ono što je sistem učinio njemu ravno je psihičkom mučenju. Postoje drugi načini kako se možete nositi sa zatvorenicima poput njega", smatra njegov bivši cimer iz zatvora.

(Kurir.rs/ Jutarnji.hr)

Video: Advokati o procesu nakon privođenja koruptivnih lica