Vasilij Ivanovič Murzič , legendarni mašinovođa i heroj Drugog svetskog rata , bio je čovek čija je sudbina pokazala koliko život može biti surov. Od spašavanja frontovskih vozova do nepravednog optuživanja, njegova životna priča oslikava ne samo hrabrost i upornost, već i nepravdu koja je zadesila mnoge heroje posle rata.

Murzič je od malih nogu radio na železnici, usavršavajući se od radnika do mašinovođe. Pred Drugi svetski rat, bio je poznat kao jedan od najboljih železničara u Sovjetskom Savezu, dobitnik Ordena rada. Kada su Nemci stigli do Vitebska u Belorusiji, gde je tada živeo sa suprugom, poslednji voz s važnom opremom izveo je upravo on. Njegova supruga, međutim, nije uspela da se evakuiše i ostala je u okupiranom gradu.