- Možemo li na trenutak da budemo realni? Hoću da vam kažem koliko sam ponosna na sebe. Iskreno, prošla sam kroz pakao ove godine. I još sam tu. Jako sam dobra u školi i sve sam srećnija. Mnogi me mrze, ali onda pomislim na one koji me vole i znam da hejteri nisu bitni. Imam toliko toga pred sobom i toliko ljudi koji me vole. A najbolje reči koje možeš da čuješ su: ‘Vidim da se trudiš, ponosan sam na tebe.‘ Taj osećaj je potpuno druga priča. Svest o tome da činiš ljude srećnim tako udara. Ako prolazite kroz težak period, verujte mi da će biti bolje jer vi to zaslužujete, tako sam ponosna na vas, vidim da se trudite, volim vas.