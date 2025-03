O tome koliko hronični umor može da nanese štetu normalnom funkcionisanju osobe svedoči i priča Ine Ignjatović iz Ćuprije. Umor, bol u mišićima, neprijatnost u zagušljivim prostorijama, manjak energije. To su bili simptomi sa kojima je Ina živela pet godina.

Ispovest

Stalno sam bila u začaranom krugu jer sam išla kod lekara, slali me od specijaliste do specijaliste, sumnjali su da postoji bolest ali ne nađu ništa konkretno. Onda me vrate kući i kažu, nije ti ništa, idi odmori se - rekla je Ina, koja je postala predsednica Udruženja pacijenata sa hroničnim umorom.