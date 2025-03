„Trčanje od jednog bolničkog kreveta do drugog kako bih videla obe svoje devojčice bilo je najčudniji osećaj. Većina majki blizanaca je ekspert u tome da bude na dva mesta u isto vreme – ali moje bliznakinje su prvi put odvojene kad su imale 10 meseci i nisam bila navikla na to. Rečeno mi je da su moje bebe spojene bliznakinje na ultrazvuku u 11. nedelji i upozorili su me da su šanse za njihov opstanak male", priča Lilija za The Sun.