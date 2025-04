Počela je da pati od akromegalije , bolesti poremećaja uzrokovanog time što telo proizvodi previše hormona rasta, koja vodi i do izobličenja lica, što je dovelo do njenog "ružnog" izgleda . Okrutno stanje je uzrokovalo i povećanje ruku i stopala. Takođe je izmenilo njen oblik lica, pri čemu je lice Meri En ubrzo postalo veće i muževnije.

To je neverovatno bolno stanje, pri čemu se i kosti i tkiva povećavaju velikom brzinom. Mučile su je strašne glavobolje i bolovi u mišićima i zglobovima. Nekada privlačna i slatka devojka izmenila je izgled do neprepoznatljivosti. Ovu bolest je danas moguće lečiti, međutim u to doba to nije bio slučaj.