Sve je bilo savršeno u ovo sunčano majsko jutro. Gosti su se okupili u staroj vili porodice Sergeja, mog verenika. Konobari su jurili između stolova postavljajući kristalne čaše, a vazduh je bio ispunjen mirisom svežih ruža i skupog šampanjca. Slike u pozlaćenim ramovima gledale su me sa zidova, kao nemi svedoci onoga što se dešavalo.

" On je samo zabrinut, to je venčanje ", pokušala sam da se našalim, popravljajući veo.

- Pročitaj ovo. "Odmah", svekrva mi je gurnula koverat u ruku i brzo otišla do grupe gostiju, nabacivši društveni osmeh.

Moja prva pomisao je bila da je to šala. Glupa šala svekrve koja želi da pokvari venčanje. Ali onda sam se setila Sergejevih čudnih telefonskih razgovora, koje je prekinuo kada sam se pojavio. Njegova iznenadna hladnoća poslednjih nedelja. A ovi njegovi prijatelji sa masnim osmesima...

Pogledala sam mladoženju preko puta hodnika. Upravo je završio razgovor i okrenuo se prema meni. Pogledi su nam se sreli, i prvi put sam to videla - hladan, proračunat pogled čoveka kojeg uopšte nisam poznavala.

Noge su me nosile službenim hodnikom . Izula sam štikle, zgrabila tašnu i iskliznula na zadnja vrata. Baštovan me je iznenađeno pogledao, ali sam samo odmahnula rukom:

Zatvorila sam oči i pokušala da zaspim. Preda mnom je bio novi život i nisam imala pojma kuda će me odvesti. Ali jedno sam sigurno znala: bolje je biti živ begunac nego mrtva nevesta.

"Razmazili ste me, Vera Andrejevna ", osmehnu se stariji profesor, moj stalni klijent.

Šolja u mojim rukama zveckala je o tanjir. Na ekranu tableta bilo je do bolova poznato lice - malo starije, ali isto tako njegovano i samouvereno.

- Nastja, slušaj! Njegova kompanija je pod istragom , on je ranjiviji nego ikad. I konačno imaš priliku da vratiš svoj život!

- Ne, onu gde si ti Anastasija Vitalijevna Sokolova , a ne neka Vera iz kafića! Zastala sam ispred ogledala. Žena koja me je odatle gledala bila je starija i mudrija od devojke u venčanici. Kosa je rano osedela, ali čelični sjaj u očima je tu.

Pansion "Zlatna jesen" nalazio se na živopisnom mestu van grada. Predstavila sam se kao socijalni radnik i bez problema su me pustili da vidim Veru Nikolajevnu. Do dokumenata nije bilo teško doći. Imala sam nešto novca, i to ne malo.