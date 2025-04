- Ja sam sanjala manastir Ostrog jednom i rekla sam okej, treba da odem, ali otići ću kad budem imala priliku. Međutim, nakon 7 dana taj isti san se ponovio. Ja na kamenu vidim Svetog Vasilija kroz neku svetlost koja mi samo kaže dođi. Kada sam imala 12 godina, dakle, to je bio peti razred, moja razredna, Branka Kostić vodila nas je na Ostrog. Ja odlučujem da idem sa svojom rođenom sestrom. Do tada ja jesam znala šta su manastiri i sve to, ali nisam tako mala mogla da razumem to. Samo sam osetila potrebu da treba da idem. I dan danas ne znam zašto, ne znam kako, ali sam osetila potrebu da treba da idem - rekla je Aleksandra.