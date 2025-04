Sijamske bliznakinje Abi i Britani Hensel često su u centru pažnje medija . Od 2012. godine, njihova priča bila je tema dokumentarnih filmova i televizijskih emisija, uključujući i popularnu seriju "Joined for Life".

Jedan pokret može da zahteva potpuno usklađivanje između njih dvoje. Od oblačenja do hodanja, sedenja, vožnje automobila i svakodnevnih aktivnosti, one moraju da rade u potpunoj harmoniji. To uključuje razgovore, kretanje, donošenje odluka, pa čak i izražavanje mišljenja.