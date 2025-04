- Kada danas prolazim kroz ovu zgradu na putu do Nacionalnog pozorišta, vidim prozor na kom sam sedela i čekala je, i kroz mene prolazi duboka jeza - prisetila se glumica scene dok je na prozorskom krilu Kraljevske bolnice za žene i decu "Vaterlu" sedela i čekala kada će njena majka doći po nju.

Hiljade ljudi danas prolaze pored bolničkog krila nekada poznatog kao "soba za spavanje Villijama Sargeta" ili "soba broj 5" u kojoj su pacijenti, mahom žene, bile u prinudnoj komi dugoj tri do pet meseci, a u kojoj su buđene samo zarad elektrokonvulzivne terapije (ESTH) koja je podrazumeva strujni udar do 110 volti usmeren na temporalni (slepoočni) režanj mozga.

- Moj otac je bio potpuno slomljen kad me je video. Rekao mi je da izgledam kao živi zombi - prisetila se En Vajt, još jedna od Sargetovih pacijentkinja.

Psihijatar Villijam Sargant imenovan je za lekara zaduženog za odeljenje za psihijatriju u "St. Tomasu" koje je ubrzo postalo poznato kao "Odeljenje Vilijama Sarganta". To je ambicioznom lekaru dalu odrešene ruke da pribegava svojim kontroverznim pristupima verujući u teoriju da "svaki organ može biti bolje korigovan ukoliko se podvrgne specifičnim tretmanima". Za intenzivnu elektroterapiju bio je potreban samo pristanak roditelja koji su mahom na isti pristajali verujući doktoru da će im zaista pomoći.

- Nisam siguran da su obrasci saglasnosti bili u upotrebi 1960-ih . U to vreme, lekari su retko razgovarali o rizicima povezanim sa tretmanima - prisetio se lekar koji je radio na zloglasnom odeljenju 5 tokom 1968. godine i koji je insistirao na anonimnosti.

Međutim, prema tvrdnjama doktora Sarganta, kombinacija anestezije i terapije elektrošokovima dovela je do reprogramiranja umova i dovodila do pozitivnijih misli kod pacijenta. U današnje vreme to bi se uporedilo sa terminom "vratio na fabrička podešavanja". Ali, devojke koje su bile pacijenti, a sada su odrasle žene tvrde da i dan danas imaju traume zbog tog zaštrašujućeg iskustva, kao i da se zbog toga bore sa egzistencijalnom krizom indentiteta.