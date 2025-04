Oktobra meseca, 2018. godine, Džejk Peterson (21) ubio je devojčicine roditelje a nju kidnapovao . Ona se vodila nestalom sve do januara 2019. godine kada je uspela da pobegne. Peterson je uhapšen, a istražiocima je priznao sva svoja nedela i rekao kako je sve isplanirao.

On je pratio nekoliko dana, a na dan zločina 15. oktobra, Peterson je došao do kuće porodice Klos. Pucao je u bravu i ušao u kuću. Prvo je ubio oca tinejdžerke. Majku i ćerku, koje su se za to vreme skrivale u kupatilu, pronašao je nakon nekoliko minuta.