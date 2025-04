– Najbolje je ofarbati jaja kada imate vremena za to.Mahom se jaja kuvaju na Veliki petak, ali to je prosto zato što je neradni dan, i mnogi imaju tu svest da bi na taj dan trebalo što manje da se na neki način posvetimo drugim stvarima, a više Bogu, svom domu, bližnjima… Međutim, nećete pogrešiti ni ako ofarbate jaja na Veliku subotu ili na Veliki četvrtak, ništa nije nepravilno. To je jedna lepa tradicija koja nas više uvodi u samo praznovanje Vaskrsa, ali nije to suština. Sve i da ne ofarbamo jaja, Bože moj – rekao je paroh za Blic.