"Imate vernike koji ne poste cele godine već povremeno, te se za takve uvode strožija pravila, jer nisu redovni. Zato i idu na ispovest da ispovede zašto nisu redovni i da postanu redovniji, i obavezan post na vodi u trajanju od šest dana. Dakle, nisi cele godine tu, i sad ćeš bar malim delom to nadomestiti. No, ovo nije ispravno. Nijedan sveti otac apostolskog vremena ne bi takve uopšte primao u Crkvu i zajednicu, jer je to nipodaštavanje. Da, dobro ste čuli. Nije nipodaštavanje kad postiš 230 dana u godini i ideš svake nedelje u crkvu, već to kad dođeš dva puta u godini, ispostiš telom šest dana, ispovediš se, i onda je sve u redu. A mi smo budale onda što smo redovni u telesnom i u duhovnom podvigu…Laž je i obmana đavolska da je pričešćivanje svake nedelje greh i mlako hrišćanstvo. Mi treba da smo spremni na susret sa Hristom svaki dan, a ne dvaput u godini", piše na sajtu oca Predraga.