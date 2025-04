Upoznali su se pre šest godina i to preko zajedničkih prijatelja dok je Nemanja predavao engleski u njenom rodnom gradu . Bila je to ljubav na prvi pogled, a uprkos svim preprekama i kulturološkim razlikama njihova ljubav je preživela i opstala.

- Naše porodice su nas apsolutno podržale i to je ono što je bilo najvažnije. Kad smo počeli da se zabavljamo nismo verovali da će sve ovako da se završi, ali smo verovali i uvek se držali jedno drugog. Dosta ljudi iz Srbije je bilo u neverici, sa pitanjima "a što, a kako?" misleći da nije to to. Međutim uprskos svim predrasudama mi smo uspeli. Naše porodice su prihvatile našu ljubav bez ikakvih predrasuda i to je ono što nam je bilo najvažnije, kaže Nemanja.