Stefana Fuks je u Tanzaniju stigla 2010. godine kao volonterka u organizaciji za zaštitu prirode. Tada joj je plan bio da ostane samo šest meseci – ali to je ubrzo palo u vodu. Umesto povratka u Nemačku, ona ostaje godinu dana, savladava svahili i kreće u sledeću avanturu koja ju je odvela do Mafijaškog ostrva, gde joj sudbina dovodi Sokoinea – muškarca iz Masai plemena.

" Mnoge žene to vide kao radost. Jer kada vas je više, sve je lakše", kaže Stefana i dodaje da je njen muž odbio ženu koju mu je otac doveo – želeo je sam da bira. To je izazvalo tenziju u porodici, ali se kasnije sve smirilo kada je otac upoznao Stefanu.

"Pitala sam svoju svekrvu iz Masai plemena šta za nju predstavlja sreću. Odgovorila mi je: njenih osmoro dece, njene koze i krave, njena porodica i sve ono što su zajedno izgradili tokom godina. A šta je za tebe sreća? Posao koji ti donosi mnogo novca? Automobil zbog kog te kolege gledaju sa divljenjem? Mogućnost da nekoliko puta godišnje odeš na odmor? Naše definicije zavise od sveta u kojem živimo. A na ovoj planeti postoji mnogo različitih svetova. To je možda i najvažnija lekcija koju sam naučila za 12 godina života sa Masai plemenom. U zapadnom svetu učeni smo da moramo raditi do iznemoglosti da bismo zaradili dovoljno, da bismo imali udoban život, da bismo – navodno – bili srećni", kaže Stefana i dodaje:

"Ali... šta uopšte znači "dovoljno"? Šta znači "udobno"? I šta zapravo znači "biti srećan"? Dve godine svog života provela sam živeći u šatoru. I to mi je bilo dovoljno. Imala sam sve što mi treba – i bila sam srećnija nego ikada. Danas živim u kući od blata, a moja sreća i dalje traje. Kako uopšte da nađeš vremena da budeš srećan ako radiš 50 sati nedeljno? Masai nemaju mnogo materijalnog. Ne poseduju mnogo toga. Ali oni znaju šta znači biti srećan. Znaju da sreća počinje zahvalnošću – za ono što imaš. A sve kreće od jedne jednostavne stvari: da svakog dana imaš dovoljno hrane. Možda je istina ono što se često kaže – što više imaš, to više želiš. A što više želiš, to si nesrećniji. Moja sreća leži u tome da budem od koristi drugim ljudima. I za to mi nisu potrebne stvari. Potrebni su mi samo srce, glava i dve zdrave ruke – da bih mogla da napišem ove reči, za tebe koji ih sada čitaš", istakla je Stefana u opisu jednog svog posta na Instagramu.