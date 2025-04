"On je bio stranac, a ja Rumunka bez ijednog dokumenta. On je dolazio u Rumuniju da prodaje vegete i cigarete, ona je maštala da se uda u Jugoslaviji. On ju je zaprosio, njoj rumunska policija nije dozvolila da se legalno uda za Srbina. Ni ona ni on nisi imali nameru da odustanu od svoje ljubavi i to baš onako - po cenu svog života!" - ovako bi se ukratko mogla opisati životna priča Kamelije koja je u novembru 1988. godine zbog ljubavi preplivala Dunav kako bi iz Rumunije došla u Srbiju kod svog verenika Vlade!