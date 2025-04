"Tašta me obožava!" – Junus otkrio kako stvarno izgleda njihov odnos

"Kao što znate, tašta me obožava, a da li ste znali ovoliko? Još zanimljivije je što nije znala da je snimamo. Tašta, nemoj da me ubiješ kada video dođe do tebe."

Šta je tašta zaista rekla o Junusu?

„Danas pitaš: 'Majka, imaš li vode za brisače?' Znaš kad bi se neko setio to da pita? Šta ga briga. Hiljadu i jednu stvar imaš – pažljiv si, imaš širinu, druželjubiv si, pozitivan si, nasmejan. Ti si osoba koja se prosto podvuče pod kožu. Kad mu kažeš, on istog momenta, ništa mu nije teško. To je tako naučeno, to iz kuće nosi. Imam poštovanja. Malo mi je znak pitanja to što moram da vodim računa šta ću ja njemu da stavim na sto. Trudim se da spremim ono što on sme, ono što on može. On meni kaže: 'Majka, hvala ti za ručak'. Kome bih pre dala bubreg? Dala bih Mileni, ali sad kakav je... Pu, pu!"