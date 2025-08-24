Slušaj vest

Fotografija iz gradskog prevoza, navodno na liniji 65, a koja je prethodno objavljena na stranci Dnevna doza Beograda, što zbog same slike, što zbog opisa koji je išao ispod nje, postala je ponovo viralna na društvenim mrežama. Ovaj mali, ali ujedno i veliki podsetnik šta je stvarno važno u životu, pokazao je svima nama koliko je bitna uloga roditelja u odrastanju dece, i koliko se oni trude da nas izvedu na pravi put svojim zalaganjem,

Otac pomagao ćerki da radi domaći u autobusu

"Dragi moji ljudi – bankari, advokati, lekari, bibliotekari, preduzetnici od glagola 'uzeti' i svi novokomponovani likovi modernoga doba – ako niste vitez nekoj dami, ako niste otac svojoj kćeri, ako niste čovek, malo koja kočija, konji, kubici ili titule učiniće vas večnijim od mandata ili ugovora na poslu. Vi ste najpre roditelji! Vi nosite titule očeva i majki, a bez njih svako drugo zvanje je manje vredno. "Otac ovako izgleda. Nesavršen, bez mašne leptir, neuštirkan, možda prolazniku i grub, ali sa srcem većim od veka!

Foto: Printscreen/Instagram/Dnevna doza Beograda

Otac, oličenje hrabrosti, podrške i ljubavi, početak je svake bajke – najpre prema vašim majkama, a zatim i princezama koje iz tih ljubavi dolaze. Kada imate takvog oca, i vožnja autobusom postaje premijera, obična pogačica slađa od svakog escajga. Kada imate takvog oca, tastere koristite kao ljudi i vozite se na srcu koje greje, voli i poštuje svoju porodicu, svoju zemlju, pa i ceo svet. Sve drugo je malo i prolazno dok mi odrastamo u ljude. Drage princeze i dame, setite se ovih trenutaka i njima učite svoju decu – da se voze srcem, da vole dušom, da poštuju ljubaznošću i dobrotom kojom smo i sami, zahvaljujući njima, odgajani.", navodi se između ostalog u objavi.

Najbitnija stvar u životu svih nas - porodica

Na kraju, autor i vlasnik stranice Dnevna doza Beograda, istakao je i šta je ono što je najvažnije u životu svake osobe - porodicu.

"Neka porodica i ljubav opet budu prva vest koju ćemo čuti kada otvorimo oči – kao nekada, u doba Duška Radovića, koji nas je tome učio. Iako svedočimo teškim vremenima, ljubav i postojanost čoveka sa srcem i dušom opstaju. Dok je vitezova, živeće i princeze – i bajke!", zaključio je on.

