Pre osam godina, ona se ponovo povezala sa svojim davno izgubljenim bratom Asgarom Patelom i otkrila da je on sada jedan od najbogatijih ljudi na svetu.

Idina rođaka je u to vreme vodila pansion u Glazgovu i pitali su je da li može da obezbedi bezbedno mesto za četvoro dece. Iako je odbila, pojavili su se na njenom pragu nekoliko nedelja kasnije.

Njena majka je uzela šestogodišnjeg Patela i njegovu sestru Kulsom, dok su stariji dečaci živeli sa njenom rođakom. Ostali su sa Vajldovim roditeljima pet godina, a Patel je ubrzo zaboravio svoj stari život u Indiji, navodi The Daili Record.

„Iako je mnogo voleo svoje roditelje kada je bilo vreme da se vrati kući, nije želeo da ide“, rekao je Vajld. " Želeo je da ostane sa nama. To nije bila laka odluka, ali znali smo da mora da ode da bi bio sa svojom porodicom. Bilo nam je slomljeno srce kada je otišao . Pet godina smo bili odgajani kao brat i sestra i bilo je tužno izgubiti ga."

Vajld je rekla za Daili Record: „Nisam videla Asgara tako dugo. Ispostavilo se da je proveo godine tražeći svoju usvojenu škotsku porodicu, ali smo se preselili iz Glazgova i on nije mogao da nas pronađe. Onda sam iz vedra neba dobila poruku na Fejsbuku od Asgara i bilo je divno ponovo čuti od njega. Nisam mogla da verujem da je primetio moju fotografiju posle svih ovih godina — to je zaista bilo čudo. Asgar je mislio da me nikada neće pronaći dok fotografija nije objavljena na internetu. Neverovatno je da je uspostavio vezu i tako mi je drago što je stupio u kontakt.“